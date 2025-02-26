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Шойгу прибыл с рабочим визитом в Малайзию

Секретарь Совбеза РФ Шойгу прибыл с рабочим визитом в Малайзию
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Павел Бедняков/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в столицу Малайзии Куала-Лумпур. Об этом сообщает ТАСС.

В аэропорту Шойгу встречал посол РФ в Малайзии Наиль Латыпов. Во время визита он проведет ряд переговоров с высшим руководством страны по ряду актуальных вопросов.

Накануне Шойгу провел встречу с министром обороны Индонезии Шафри Шамсуддином и президентом страны Прабово Субианто. Секретарь Совбеза РФ отправился с рабочим визитом в Малайзию и Индонезию. Ожидается, что поездка продлится до 28 февраля.

20 января посол РФ в Джакарте Сергей Толченов заявил, что Россия и Индонезия активно обсуждают возможность осуществления взаимных расчетов в национальных валютах. По его словам, российская сторона пока не устанавливает конкретных сроков реализации этой сделки. Дипломат также подчеркнул, что самое важное — найти взаимовыгодные решения для обеих стран.

Ранее Россия предложила Малайзии внедрить систему «Мир».

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