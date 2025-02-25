Шойгу встретился с министром обороны Индонезии

Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу провел встречу с министром обороны Индонезии Шафри Шамсуддином. Об этом сообщает газета «Известия».

Шойгу принял участие в церемонии развода почетного караула и возложении цветов к памятнику первого президента Индонезии Сукарно.

Накануне сообщалось, что Шойгу отправился с рабочим визитом в Малайзию и Индонезию. Ожидается, что поездка продлится до 28 февраля.

20 января посол РФ в Джакарте Сергей Толченов заявил, что Россия и Индонезия активно обсуждают возможность осуществления взаимных расчетов в национальных валютах. По его словам, российская сторона пока не устанавливает конкретных сроков реализации этой сделки. Дипломат также подчеркнул, что самое важное — найти взаимовыгодные решения для обеих стран.

Ранее Индонезия поблагодарила Россию за помощь со вступлением в БРИКС.