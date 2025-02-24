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Шойгу отправился в Малайзию и Индонезию

Секретарь Совбеза РФ Шойгу отправился с рабочим визитом в Малайзию и Индонезию
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Виктор Толочко/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отправился с рабочим визитом в Малайзию и Индонезию. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, там у Шойгу запланированы переговоры по актуальным вопросам двусторонних отношений — в частности, будут обсуждаться вопросы безопасности и обороны. Ожидается, что поездка продлится до 28 февраля.

12 февраля Шойгу встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и передал ему привет от его российского коллеги Владимира Путина. В ходе переговоров секретарь Совбеза заявил, что вопросы безопасности требуют постоянного внимания и совместных консультаций Москвы и Астаны. Шойгу также обратил внимание на то, что ситуация в вопросах безопасности должна была каждый год становиться спокойнее. Однако в настоящее время, по его словам, все разворачивается иначе.

Ранее Шойгу выразил сомнение по вопросу приостановки деятельности USAID в США.

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