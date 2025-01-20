Россия и Индонезия обсуждают возможность взаимных расчетов в нацвалютах

Посол Толченов: РФ и Индонезия обсуждают взаимные расчеты в нацвалютах

Россия и Индонезия активно обсуждают возможность осуществления взаимных расчетов в национальных валютах. Об этом в интервью индонезийскому изданию Jakarta Globe рассказал посол Российской Федерации в Индонезии Сергей Толченов.

«В связи с отключением России от SWIFT финансовые расчеты в долларах США стали более сложными. Поэтому мы должны найти альтернативные пути использования национальных валют. Над этим работают российские и индонезийские финансовые институты», — отметил Толченов.

Кремль пока не устанавливает конкретных сроков реализации этой сделки. Посол РФ в Индонезии подчеркнул, что самое важное — найти взаимовыгодные решения для обеих стран.

Кроме того, Толченов призвал частный сектор принять участие в обсуждении.

Посол также высказал свое мнение о программе БРИКС по дедолларизации. Посол считает, что на данный момент альянс сосредоточен на продвижении национальных валют, а не на создании новой.

Издание отмечает, что Индонезия уже имеет опыт использования национальной валюты в торговле с Японией, Китаем, а также с Малайзией и Таиландом.

Ранее сообщалось, что Индонезия поблагодарила Россию за помощь со вступлением в БРИКС.