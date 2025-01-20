Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия и Индонезия обсуждают возможность взаимных расчетов в нацвалютах

Посол Толченов: РФ и Индонезия обсуждают взаимные расчеты в нацвалютах
close
Depositphotos

Россия и Индонезия активно обсуждают возможность осуществления взаимных расчетов в национальных валютах. Об этом в интервью индонезийскому изданию Jakarta Globe рассказал посол Российской Федерации в Индонезии Сергей Толченов.

«В связи с отключением России от SWIFT финансовые расчеты в долларах США стали более сложными. Поэтому мы должны найти альтернативные пути использования национальных валют. Над этим работают российские и индонезийские финансовые институты», — отметил Толченов.

Кремль пока не устанавливает конкретных сроков реализации этой сделки. Посол РФ в Индонезии подчеркнул, что самое важное — найти взаимовыгодные решения для обеих стран.

Кроме того, Толченов призвал частный сектор принять участие в обсуждении.

Посол также высказал свое мнение о программе БРИКС по дедолларизации. Посол считает, что на данный момент альянс сосредоточен на продвижении национальных валют, а не на создании новой.

Издание отмечает, что Индонезия уже имеет опыт использования национальной валюты в торговле с Японией, Китаем, а также с Малайзией и Таиландом.

Ранее сообщалось, что Индонезия поблагодарила Россию за помощь со вступлением в БРИКС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами