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WSJ раскрыла подробности плана Трампа по Украине

WSJ: в плане Трампа нет обязательств отправлять американские войска на Украину
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Ben Curtis/AP

План Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине не подразумевает отправку военных сил США или помощь в случае боевых действий. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Мирное соглашение, которое разрабатывает Трамп, не будет включать в себя гарантии будущей помощи в боевых действиях или какие-либо обязательства по отправке американских военнослужащих в регион», — говорится в сообщении издания.

До этого британский журнал The Economist писал, что Франция и Великобритания планируют развернуть свои военные контингенты на Украине не на линии боевого соприкосновения, а в городах, портах, украинских атомных электростанциях и других объектах инфраструктуры.

23 февраля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что власти Великобритании и Франции изучают возможность отправки до 30 тыс. миротворцев на Украину. По информации издания, Лондон и Париж связывают этот шаг с достижением соглашения о прекращении огня. Страны хотят использовать военный потенциал США для защиты своих военных от угроз. Для этого могут использоваться уже находящиеся в Европе американские системы противовоздушной обороны.

Ранее президент Латвии назвал два условия для отправки войск на Украину.

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