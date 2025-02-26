Раскрыты детали плана Франции и Великобритании по размещению войск на Украине

Франция и Великобритания планируют развернуть свои военные контингенты на Украине не на линии боевого соприкосновения, а в городах, портах, украинских атомных электростанциях и других объектах инфраструктуры. Об этом пишет британский журнал The Economist со ссылкой на источники.

«По словам западного чиновника, они (военные контингенты Франции и Великобритании. – прим. ред.) будут развернуты не на востоке, на линии фронта, а в украинских городах, портах, атомных электростанциях и других критически важных объектах национальной инфраструктуры», — говорится в сообщении издания.

При этом, по оценке журнала, потенциальная отправка военных на Украину может негативно сказаться на обороне тех стран, которые примут решение сделать это. К примеру, отмечается в материале, развертывание британских сил на Украине может «поглотить подразделения», которые в настоящее являются резервными силами НАТО. Это может «оставить дыры» в военных планах альянса, считает The Economist.

23 февраля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что власти Великобритании и Франции изучают возможность отправки до 30 тыс. миротворцев на Украину. По информации издания, Лондон и Париж связывают этот шаг с достижением соглашения о прекращении огня. Страны хотят использовать военный потенциал США для защиты своих военных от угроз. Для этого могут использоваться уже находящиеся в Европе американские системы противовоздушной обороны.

Ранее президент Латвии назвал два условия для отправки войск на Украину.