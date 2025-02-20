Президент Латвии назвал два условия для отправки войск на Украину

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что перед принятием решения об отправке войск на Украину необходимо выполнить два условия. Его слова приводит LSM.

Прежде всего, считает глава государства, должно быть понятно, как будет укреплена безопасность и обороноспособность Латвии в случае отправки войск в Украину. Второй важный вопрос – каковы условия размещения войск на территории республики, указал Ринкевичс.

«Если не будет гарантий по статье 5 [НАТО о коллективной безопасности] или чего-то эквивалентного, это поставит наших солдат под угрозу – даже если кто-нибудь нападет на украинских солдат, мы должны будем прийти им на помощь, а мы не получим достаточной поддержки – это дискуссионные вопросы», – заявил Ринкевичс.

В то же время, он признал, что у него есть «ощущение, что мы сейчас находимся в какой-то теоретической ситуации».

До этого агентство Bloomberg сообщало, что Великобритания, Франция, а также Германия и Польша могут оказаться среди тех стран, которые при логистической поддержке США могут отправить своих миротворцев на Украину.

Кроме того, в январе Владимир Зеленский настаивал на размещении американских войск на Украине как возможной гарантии безопасности для Киева.

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