Спецпредставитель президента США по Украине сделал заявление о завершении конфликта

Российско-украинский конфликт может завершиться в ближайшее время. Об этом заявил спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог. Об этом сообщает ТАСС.

Келлог подчеркнул, что подобной точки зрения придерживается глава Белого дома. Он добавил, что полностью доверяет мнению президента США.

Келлог подчеркнул, что очень позитивно смотрит на то, что глава Соединенных Штатов планирует сделать с этим конфликтом.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет быстро заканчивать военный конфликт с Россией.

23 февраля Зеленский в ходе большой пресс-конференции накануне третьей годовщины начала российско-украинского конфликта выразил уверенность в том, что США сделают все возможное для окончания конфликта на Украине в текущем году. По его словам, это Вашингтон считает своей целью. Однако политик опасается того, что речь может идти о «мире через силу, но немного в пользу России».

На этой же пресс-конференции Зеленский заявил, что готов оставить свой пост, если это будет необходимо для наступления мира. При этом он сказал, что уход с поста может произойти «в обмен на НАТО».

Ранее спецпосланник США раскрыл, чего требует завершение конфликта на Украине.