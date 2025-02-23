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Зеленский опасается мира «в пользу России»

Зеленский сообщил, что опасается мира в пользу России
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Alina Smutko/Reuters

Президент Владимир Зеленский во время большой пресс-конференции накануне третьей годовщины начала СВО выразил уверенность в том, что США сделают все возможное для окончания конфликта на Украине в этом году.

По мнению лидера республики, это Вашингтон считает своей целью. Однако политик опасается того, что речь может идти о «мире через силу, но немного в пользу России».

На той же пресс-конференции украинский лидер не признал финансовые претензии, которые выдвинул Киеву Вашингтон. При этом глава государства сослался на то, что с экс-президентом США Джо Байденом он договаривался о грантах, а не займах.

«Я не собираюсь признавать $500 млрд помощи от США... Я не признаю даже $100 млрд, мы договаривались с президентом Байденом, что это грант! Грант — это не обязанность. Мы не будем возвращать гранты», — сказал Зеленский.

Он добавил, что отказывается подписывать то, что «будут выплачивать 10 поколений украинцев».

Ранее Зеленский заявил о готовности оставить пост ради мира.

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