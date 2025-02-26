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Трамп пригрозил увольнением чиновникам за отказ дать отчет DOGE

Трамп пригрозил увольнением чиновникам за отказ дать отчет DOGE Маска
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Samuel Corum - Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пригрозил увольнением чиновникам за отказ дать отчет об эффективности своей работы для Департамента эффективности правительства DOGE Илона Маска. Его слова приводит ТАСС.

DOGE разослало сотрудникам федеральных ведомств США электронное письмо с требованием представить отчет о проделанной ими за неделю работе. Отчет включает пять пунктов.

«Одна из целей состоит в том, чтобы выяснить, существуют ли вообще эти люди», — пояснил Трамп.

До этого Трамп похвалил Маска за отличную работу и призвал его действовать еще энергичнее.

Накануне президент России Владимир Путин, выступая на Форуме будущих технологий, высказал мнение о возможном сотрудничестве российских компаний с Илоном Маском. Путин предположил, что после завершения своей общественно-политической деятельности в США, Маск сосредоточится на научных исследованиях, и Россия была бы заинтересована в таком сотрудничестве. Глава государства отметил перспективы совместной работы с Маском как в космической области, так и в других наукоемких секторах.

Ранее в США заявили об увольнении более 20 сотрудников из департамента Маска по идеологическим причинам.

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