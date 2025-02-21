Путин сделал предположение о будущем Маска

На Форуме будущих технологий президент РФ Владимир Путин, ознакомившись с российскими разработками в области нейротехнологий и накопления энергии, высказал мнение о возможном сотрудничестве российских компаний с Илоном Маском. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин предположил, что после завершения своей общественно-политической деятельности в США, Маск сосредоточится на научных исследованиях, и Россия была бы заинтересована в таком сотрудничестве.

В ходе посещения стендов, Путину были представлены российские аналоги разработок компании Neuralink, включая биосовместимую матрицу для нейрохирургии и устройства накопления энергии для различных отраслей, включая Арктику. Путин отметил перспективы совместной работы с Маском как в космической области, так и в других наукоемких секторах.

Путин также поручил обеспечить национальным производителям преимущества, если в РФ вернутся иностранные бренды. В пример российский лидер привел сферу сельского хозяйства, где, по словам Путина, специалисты достигли заметных результатов.

Ранее в Германии сравнили Маска с Путиным.