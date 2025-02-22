Трамп призвал Маска действовать более энергично

Трамп похвалил Маска за отличную работу и призвал его действовать еще энергичнее

Президент США Дональд Трамп с одобрением отозвался о деятельности Илона Маска на посту главы департамента государственной эффективности (DOGE), призвав его к еще более активным действиям. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп подчеркнул необходимость срочных мер по оздоровлению страны и ее дальнейшему развитию.

«Илон отлично справляется, но я бы хотел, чтобы он действовал еще энергичнее. Помните, что нам нужно спасти страну, а в конечном счете сделать ее более великой, чем когда-либо», — отметил Трамп.

Накануне президент России Владимир Путин, выступая на Форуме будущих технологий, высказал мнение о возможном сотрудничестве российских компаний с Илоном Маском. Путин предположил, что после завершения своей общественно-политической деятельности в США, Маск сосредоточится на научных исследованиях, и Россия была бы заинтересована в таком сотрудничестве. Глава государства отметил перспективы совместной работы с Маском как в космической области, так и в других наукоемких секторах.

Ранее в Германии сравнили Маска с Путиным.