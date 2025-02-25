В США заявили об увольнении более 20 сотрудников из департамента Маска

Более 20 сотрудников Департамента государственной эффективности США (DOGE) уволились по идеологическим причинам. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на письмо покинувших ведомство работников.

«Более 20 государственных служащих во вторник уволились из департамента государственной эффективности... миллиардера Илона Маска, заявив, что они отказываются использовать свои технические знания для «ликвидации критически важных государственных служб», — говорится в материале.

В своем письме уволившиеся сотрудники заявили, что многие из нанятых работников были политическими идеологами. При этом, по их словам, эти сотрудники не имеют необходимых навыков и опыта для решения задач.

Накануне газета The New York Times сообщила, что две тысячи работников агентства по международному развитию США (USAID) получили электронные письма об увольнении. Исключения сделали для работающих над «критически важными программами». Под увольнение попали сотрудники, находящиеся в США, уточнило издание.

Ранее ведомство Маска призвало американцев жаловаться на Пентагон и NASA.