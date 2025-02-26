Трамп оценил количество оружия у Украины

Трамп заявил, что Украине хватит оружия до подписания соглашения с РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине хватит оружия до подписания соглашения с РФ. Его слова приводит РИА Новости.

«Это может продолжаться некоторое время, может быть, пока мы не заключим соглашение с Россией», — заявил американский лидер.

При этом Трамп отметил, что заключение соглашения возможно в достаточно короткое время.

До этого издание NYT писало, что Киев без поддержки Вашингтона продержится всего несколько месяцев. Издание подчеркивает, что вариантов защиты своих интересов у Киева мало, и все они являются неидеальными.

Президент РФ Владимир Путин назвал естественным то, что Трамп пересмотрел сроки, в которые он способен разрешить украинский кризис, после ознакомления с материалами спецслужб. В период предвыборной кампании американский политик обещал покончить с конфликтом за один день.

Ранее в Европе призвали потратить замороженные активы России на оружие для Украины.