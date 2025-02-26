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В США невысоко оценили способность Украины продержаться без помощи США

NYT: Киев без поддержки Вашингтона продержится всего несколько месяцев
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U.S. Marines/Global Look Press

В случае прекращения помощи со стороны Соединенных Штатов, Украина сможет продержаться всего несколько месяцев. Об этом сообщает газета New York Times (NYT).

После прихода к власти новой американской администрации, говорится в статье, украинским властям стало понятно, что больше невозможно полагаться на поддержку США. Мало того, Вашингтон может сейчас рассматриваться даже в качестве противника.

Издание подчеркивает, что вариантов защиты своих интересов у Киева мало, и все они являются неидеальными. Поэтому, если Вашингтон прекратит поддержку, то Украина сможет сопротивляться на поле боя лишь несколько месяцев.

25 февраля в США призвали Европу занять ведущую роль в поддержке Украины. Об этом заявил кандидат на пост первого заместителя главы Пентагона Стивен Файнберг.

20 февраля телеканал NBC сообщил, что глава Пентагона Пит Хегсет в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским «ошеломил» украинских чиновников, заявив, что Вашингтон рассматривает возможность вывода значительной части американских войск из Европы. По данным телеканала, этот план вызвал обеспокоенность у представителей Украины.

Ранее в США заявили, что Европа выступает против урегулирования на Украине.

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