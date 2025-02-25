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В России ответили, зачем Путин предложил США сотрудничать по ресурсам Донбасса

Политолог Ткаченко: России выгодно сотрудничество с США по ресурсам Донбасса
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин предложил США сотрудничество по редкоземельным металлам, потому что оно стало бы выгодным для каждой стороны. Об этом газете «Взгляд» заявил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай», политолог Станислав Ткаченко.

По его словам, прежде всего подобные проекты потребуют больших вложений и новых технологий, поэтому иностранные компании могли бы помочь реализовать их.

«Тем более что в последнее время звучат осторожные предположения о снятии санкций и восстановлении экономических отношений», — отметил Ткаченко.

Кроме того, совместная добыча ресурсов на территории Донбасса и Новороссии выразила бы согласие международного сообщества с тем, что это российские территории, добавил эксперт. Однако он добавил, что Россия не будет спешить с допуском иностранных капиталов в эти проекты, заключил политолог.

25 февраля Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» сообщил о готовности возобновить поставки алюминия на рынок США. По его мнению, это могло бы стабилизировать мировые цены.

В том же интервью Путин заявил, что Россия готова пригласить иностранных партнеров, в том числе американцев, сотрудничать по редкоземельным металлам на территории Донбасса и Новороссии.

Ранее Путин заявил о необходимости оценки запасов редкоземельных металлов на Украине.

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