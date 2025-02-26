В Словакии высказались о МУС

Премьер-министр Словакии Фицо заявил, что Международный уголовный суд (МУС) утратил уважение и вызывает смех. Его слова приводит агентство TASR.

«Если мне кто-либо несколько лет назад напоминал о МУС, то я испытывал [к этой организации] уважение и [считал ее] важной. Сегодня [напоминание о МУС] вызывает у меня смех», — заявил он.

По словам Фицо, он абсолютно уверен в том, что решения МУС об аресте президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху являлись политически мотивированными. Таким образом он прокомментировал намерение лидера победившего на выборах в бундестаг ФРГ блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца пригласить Нетаньяху в ФРГ и обеспечить ему неприкосновенность.

До этого премьер-министр Румынии пригласил Нетаньяху в Бухарест, несмотря на ордер МУС об аресте.

9 января глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что Варшава позволит Нетаньяху посетить памятные мероприятия к 80-летию освобождения концлагеря в Освенциме, несмотря на ордер Международного уголовного суда.

Ранее палата представителей США поддержала проект о санкциях против МУС в Гааге.