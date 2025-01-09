Польша не будет арестовывать Нетаньяху по ордеру МУС, если он приедет в Освенцим

Польша позволит премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху посетить памятные мероприятия к 80-летию освобождения концлагеря в Освенциме, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, передает РИА Новости.

Он рассказал, что к нему обратился президент Польши Анджей Дуда с просьбой обеспечить Нетаньяху безопасное пребывание в стране. Так, польское правительство приняло специальное постановление, которое позволит премьеру Израиля приехать на мероприятия по случаю годовщины освобождения концлагеря в Освенциме.

В декабре заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Бартошевский заявил, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху будет арестован, если приедет в республику на 80-ю годовщину освобождения нацистского концентрационного лагеря «Освенцим».

По его словам, польское правительство должно исполнять обязательства перед Международным уголовным судом (МУС), выдавшим ордер на арест израильского премьер-министра.

21 ноября МУС выдал ордер на арест главы правительства Израиля, а также министра обороны страны Йоава Галанта. В релизе суда говорилось, что инстанция приняла соответствующее решение в связи с совершением политиками преступлений против человечности и военных преступлений. Речь идет о ведении боевых действий на территории сектора Газа.

Ранее во Франции отказались исполнять ордер МУС на арест премьер-министра Израиля.