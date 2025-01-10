Палата представителей США поддержала проект о санкциях против МУС в Гааге

Палата представителей конгресса США поддержала законопроект о санкциях в отношении должностных лиц Международного уголовного суда (МУС) в Гааге в ответ на выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщил телеканал CNN.

В прошлом году МУС выдал ордера на арест Нетаньяху, бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта и высокопоставленного чиновника ХАМАС, обвинив их в военных преступлениях. Офис израильского премьера назвал это «абсурдным и антисемитским».

Решение суда вызвало негативную реакцию республиканцев и демократов в конгрессе. Ожидается, что следующим законопроектом займется сенат, возглавляемый Республиканской партией.

Законопроект призывает «самым решительным образом осудить ордера против израильских должностных лиц». Он предполагает введение ограничительных мер в отношении суда за «любые попытки расследования, ареста, задержания или судебного преследования любого лица, находящегося под защитой Соединенных Штатов и их союзников». Санкции включают запрет на сделки с имуществом в США, а также блокировку и аннулирование виз.

В ноябре сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) пригрозил «разрушить экономику» четырех стран — союзников США, если они предпримут попытки арестовать премьер-министра Израиля.

Ранее в России заочно арестовали судью МУС.