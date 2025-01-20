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Глава румынского правительства пригласил Нетаньяху в Бухарест

Премьер Румынии пригласил Нетаньяху в Бухарест, несмотря на ордер МУС об аресте
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Amir Cohen/Reuters

Глава румынского правительства Марчел Чолаку пригласил премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Бухарест, невзирая на решение Международного уголовного суда (МУС) о его аресте. Об этом Чолаку заявил на своей странице в социальной сети X.

По его словам, Румынию и Израиль связывают отношения стратегической важности, поэтому солидарность является частью «двусторонних уз». Чолаку отметил, что оба государства продолжат совместные усилия по укреплению мира и безопасности и реализации различных проектов в области экономики и безопасности. Премьер-министр уточнил, что Нетаньяху прибудет в Бухарест на совместное заседание кабинетов министров Румынии и Израиля.

9 января глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что Варшава позволит Нетаньяху посетить памятные мероприятия к 80-летию освобождения концлагеря в Освенциме, несмотря на ордер Международного уголовного суда.

21 ноября 2024 года МУС выдал ордер на арест главы правительства Израиля, а также министра обороны страны Йоава Галанта. В релизе суда говорилось, что инстанция приняла соответствующее решение в связи с совершением политиками преступлений против человечности и военных преступлений. Речь идет о ведении боевых действий на территории сектора Газа.

Ранее во Франции отказались исполнять ордер МУС на арест премьер-министра Израиля.

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