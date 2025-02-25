AFP: США и Украина могут подписать сделку по ресурсам 28 февраля

Соединенные Штаты Америки и Украина могут подписать сделку по ресурсам на текущей неделе — 28 февраля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Agence France-Presse.

Церемонию подписания планируют провести в Вашингтоне, говорится в публикации.

Незадолго до этого Financial Times сообщила, что Киев готов заключить с Вашингтоном соглашение о совместной разработке полезных минералов на своей территории. В финальный вариант соглашения не войдут гарантии безопасности для Украины от США.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о необходимости проведения дополнительной оценки запасов редкоземельных металлов на территории Украины.

Путин подчеркнул необходимость всесторонней оценки запасов редкоземельных металлов на Украине, включая анализ их объемов, качества и экономической ценности. Он отметил, что хотя эта задача не является приоритетной для России, внутреннее производство редкоземельных металлов — критически важно для развития современной экономики России, и в этом направлении необходимо усилить работу.

Ранее в США заявили, что сделка по ископаемым направлена против коррупции на Украине.