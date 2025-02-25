Профессор назвал последствия предоставления Украине гарантий безопасности

Предоставление Украине гарантий безопасности со стороны Европы приведет к прямому конфликту между Россией и ЕС. Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в публикации в социальной сети X.

«Это еще один способ спровоцировать столкновение Европы и России. Гарантии безопасности для Киева невозможны. Единственное решение — резолюция ООН», — подчеркнул он.

Во вторник вечером издание Financial Times сообщило, что Украина согласовала с США условия сделки по поставкам редкоземельных металлов, однако финальная версия документа не включает требований Киева о «гарантиях безопасности». В обновленном соглашении акцент сделан на экономическом сотрудничестве, включая доступ США к украинским месторождениям, но вопросы военной поддержки остались за рамками договора.

Издание писало, что Украина пошла на попятную после того, как Штаты согласились отказаться от требования возместить $500 млрд.

По данным FT, Владимир Зеленский может отправиться в Вашингтон для подписания сделки по минеральным ресурсам в ближайшие недели.

Ранее госдеп США сообщил о желании выстроить отношения с Россией.