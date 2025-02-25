СМИ: соглашение между Украиной и США не включает гарантии безопасности

FT: Украина и США согласовали договор о металлах без гарантий безопасности

Украина согласовала с США условия сделки по поставкам редкоземельных металлов, однако финальная версия документа не включает требований Киева о «гарантиях безопасности». Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

В обновленном соглашении акцент сделан на экономическом сотрудничестве, включая доступ США к украинским месторождениям, но вопросы военной поддержки остались за рамками договора.

Издание писало, что Украина пошла на попятную после того, как Штаты согласились отказаться от требования возместить $500 млрд.

Во вторник газета The New York Times сообщала, что США и Украина приблизились к подписанию экономического соглашения, которое позволит Вашингтону претендовать на часть доходов Киева от природных ресурсов, но не включает гарантий безопасности для Украины.

24 февраля вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев и Вашингтон находятся на завершающей стадии переговоров по минеральной сделке.

Ранее в США призвали Зеленского к отчаянному шагу ради выживания.