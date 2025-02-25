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Госдеп США сообщил о желании выстроить отношения с Россией

Рубио: США хотят закончить конфликт на Украине и выстроить отношения с РФ
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Nathan Howard/Reuters

США стремятся завершить конфликт на Украине и начать выстраивать новые отношения с Россией. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью порталу Breitbart News.

По его словам, Вашингтон рассматривает возможность сотрудничества с Москвой в геополитической и экономической сферах после урегулирования кризиса.

«Если конфликт закончится, как будут выглядеть американо-российские отношения в XXI веке? Есть ли области для совместной работы?» — отметил Рубио.

Он добавил, что на переговорах обсуждаются нормализация работы дипмиссий, разморозка российских активов и возвращение американских компаний в РФ.

Рубио также отметил, что США в случае окончания конфликта на Украине планируют обсудить с Россией ее замороженные активы и затронутые решением американские компании.

Несколькими часами ранее Рубио заявил, что Вашингтон не обсуждал с Москвой условия урегулирования ситуации на Украине. По его словам, Киеву следует задать вопрос об условиях завершения конфликта, поскольку его невозможно будет остановить, «если обе стороны не согласятся на это».

Ранее в США заявили, что санкции не смогли сдержать укрепление армии России.

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