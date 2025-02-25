Госдеп США сообщил о желании выстроить отношения с Россией

США стремятся завершить конфликт на Украине и начать выстраивать новые отношения с Россией. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью порталу Breitbart News.
По его словам, Вашингтон рассматривает возможность сотрудничества с Москвой в геополитической и экономической сферах после урегулирования кризиса.
«Если конфликт закончится, как будут выглядеть американо-российские отношения в XXI веке? Есть ли области для совместной работы?» — отметил Рубио.
Он добавил, что на переговорах обсуждаются нормализация работы дипмиссий, разморозка российских активов и возвращение американских компаний в РФ.
Рубио также отметил, что США в случае окончания конфликта на Украине планируют обсудить с Россией ее замороженные активы и затронутые решением американские компании.
Несколькими часами ранее Рубио заявил, что Вашингтон не обсуждал с Москвой условия урегулирования ситуации на Украине. По его словам, Киеву следует задать вопрос об условиях завершения конфликта, поскольку его невозможно будет остановить, «если обе стороны не согласятся на это».
Ранее в США заявили, что санкции не смогли сдержать укрепление армии России.