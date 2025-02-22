Бессент: сделка по ископаемым не оставит места для коррупции на Украине

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что предлагаемое американской стороной соглашение о совместном использовании украинских природных ресурсов призвано предотвратить коррупцию на этапе послевоенного восстановления страны. Об этом говорится в статье Financial Times.

«Участие США не оставило бы места для коррупции и инсайдерских сделок», — сообщил министр.

Согласно предлагаемому США договору, доходы, получаемые украинским правительством от природных ресурсов, инфраструктуры и прочих активов, будут направлены в специальный фонд, созданный для долгосрочного восстановления страны. В этом фонде США будут обладать экономическими и управленческими правами, что позволит обеспечить высокие стандарты прозрачности, подотчетности, корпоративного управления и правовые механизмы, необходимые для привлечения частных инвестиций.

До этого газета The New York Times писала, что Киев должен будет пополнять фонд до тех пор, пока он не достигнет $500 млрд. Именно такую сумму власти США потребовали в обмен на уже оказанную американскую помощь.

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