У президента Украины Владимира Зеленского есть только один вариант дожить до старости. Чтобы сохранить жизнь, ему надо оставить власть и уехать из страны, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Если он хочет выжить и дожить до старости, то ему придется оставить власть и искать убежище, тихую гавань где-то еще, будь то Франция или Соединенные Штаты», — поделился своим мнением Джонсон.

Также он посоветовал Зеленскому смягчить риторику в адрес новых властей США, поскольку ему грозит уголовное преследование американского правосудия из-за украденных денег.

25 февраля Верховная рада Украины со второй попытки поддержала постановление, которое разрешило Владимиру Зеленскому выполнять полномочия президента до избрания нового лидера.

Не все оказались согласны с этим решением. Например, оппозиционно настроенный депутат Рады Александр Дубинский назвал постановление коллег неконституционной попыткой выбрать президента страны. Он заявил, что все голосовавшие за это, «будут сидеть».

Сам Зеленский, срок которого на посту президента истек еще 20 мая 2024 года, 23 февраля заявлял, что готов оставить должность, если это поможет Украине получить гарантии безопасности и обеспечить ей место в НАТО.

Ранее Зеленский пообещал россиянам горя.