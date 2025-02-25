Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США призвали Зеленского к отчаянному шагу ради выживания

Джонсон: отъезд является единственным шансом Зеленского выжить
close
Alina Smutko/Reuters

У президента Украины Владимира Зеленского есть только один вариант дожить до старости. Чтобы сохранить жизнь, ему надо оставить власть и уехать из страны, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Если он хочет выжить и дожить до старости, то ему придется оставить власть и искать убежище, тихую гавань где-то еще, будь то Франция или Соединенные Штаты», — поделился своим мнением Джонсон.

Также он посоветовал Зеленскому смягчить риторику в адрес новых властей США, поскольку ему грозит уголовное преследование американского правосудия из-за украденных денег.

25 февраля Верховная рада Украины со второй попытки поддержала постановление, которое разрешило Владимиру Зеленскому выполнять полномочия президента до избрания нового лидера.

Не все оказались согласны с этим решением. Например, оппозиционно настроенный депутат Рады Александр Дубинский назвал постановление коллег неконституционной попыткой выбрать президента страны. Он заявил, что все голосовавшие за это, «будут сидеть».

Сам Зеленский, срок которого на посту президента истек еще 20 мая 2024 года, 23 февраля заявлял, что готов оставить должность, если это поможет Украине получить гарантии безопасности и обеспечить ей место в НАТО.

Ранее Зеленский пообещал россиянам горя.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами