Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов выразил надежду, что Россия и Соединенные Штаты найдут баланс интересов и приступят к взаимовыгодному сотрудничеству. Его слова передает телеканал «Вместе-РФ».

Парламентарий подчеркнул, что смена власти в США является «очень важным моментом», однако Вашингтон продолжает исходить из собственных интересов. В то же время он выразил надежду на взаимовыгодное сотрудничество между Россией и Соединенными Штатами.

«Я надеюсь, что мы вместе с Соединенными Штатами Америки найдем баланс интересов и приступим все-таки к взаимовыгодному сотрудничеству», — сказал Климов.

До этого Associated Press писало, что президент России Владимир Путин как никогда близок к недопущению членства Украины в НАТО, что было заявлено одной из целей СВО, на фоне переговоров между Москвой и Вашингтоном в Эр-Рияде.

До этого в США сделали неутешительное заявление о статусе Европы на мировой арене.