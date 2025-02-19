Лавров заявил, что у РФ есть партнеры на всех континентах

Лавров: РФ развивает партнерство с разными странами на всех континентах

Российские власти развивают партнерские отношения с разными государствами на всех континентах, рассказал во время правительственного часа в Госдуме глава МИД РФ Сергей Лавров. Его цитирует ТАСС.

«На всех континентах у нас много постоянных партнеров, с целым рядом из которых отношения уже вышли на уровень стратегического партнерства», — отметил министр.

Он отметил, что в настоящее время Москва поддерживает диалог с членами ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, Турцией, Ираном, ОАЭ и многими другими странами. Отдельно Лавров упомянул Индию, с которой Россия восстанавливает практику обмена визитами на высшем уровне и напомнил о поездке премьер-министра Нарендры Моди в Москву в прошлом году.

Также глава МИД РФ заявил, что Россия всегда открыта к равноправному и уважительному сотрудничеству с теми, кто готов работать на основе честного баланса.

До этого в российском МИД отметили, что переговоры с США в Саудовской Аравии положили начало решению проблем.

Ранее Лавров заявил, что Россия разъяснила США необходимость пресечения действий Киева.