Путин обсудил с Советом безопасности РФ развитие отношений с ближайшими партнерами

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ развитие отношений с государствами постсоветского пространства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«У нас сегодня вопрос связанный с развитием отношений с нашими ближайшими партнерами, коллегами, соседями по постсоветскому пространству», — сказал он.

Во время совещания свои доклады представили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава ФСБ Александр Бортников.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти развивают партнерские отношения с разными государствами на всех континентах. Он отметил, что в настоящее время Москва поддерживает диалог с членами ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, Турцией, Ираном, ОАЭ и многими другими странами. Отдельно Лавров упомянул Индию, с которой Россия восстанавливает практику обмена визитами на высшем уровне и напомнил о поездке премьер-министра Нарендры Моди в Москву в прошлом году.

Ранее Лавров заявил, что Россия разъяснила США необходимость пресечения действий Киева.