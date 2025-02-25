Лавров заявил, что РФ признательна Тегерану за взвешенную позицию по украинскому кризису

Россия признательна Ирану за взвешенную позицию по украинскому кризису. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи, российского министра цитирует ТАСС.

По его словам, Иран понимает первопричины украинского кризиса и российскую позицию по нему, а также «озабоченности»‎ страны. Лавров подчеркнул, что они касаются прежде всего задач надежного обеспечения безопасности и защиты законных прав тех людей, которые были объявлены террористами режимом, пришедшим к власти в результате госпереворота в 2014-м. Их права, и в первую очередь, право на родной язык и на религию, были законодательно истреблены, считает министр.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства упомянул об успешном проведении экономического форума в Иране в январе этого года, и о сотрудничестве по вопросам, связанным с Афганистаном.

23 февраля Лавров посетил Турцию, где встретился с президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Ранее сообщалось, что Лавров условился поддерживать с Турцией диалог по «украинскому кризису».