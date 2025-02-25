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Лавров заявил, что РФ признательна Тегерану за взвешенную позицию по украинскому кризису

Лавров: РФ признательна Ирану за взвешенную позицию по украинскому конфликту
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия признательна Ирану за взвешенную позицию по украинскому кризису. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи, российского министра цитирует ТАСС.

По его словам, Иран понимает первопричины украинского кризиса и российскую позицию по нему, а также «озабоченности»‎ страны. Лавров подчеркнул, что они касаются прежде всего задач надежного обеспечения безопасности и защиты законных прав тех людей, которые были объявлены террористами режимом, пришедшим к власти в результате госпереворота в 2014-м. Их права, и в первую очередь, право на родной язык и на религию, были законодательно истреблены, считает министр.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства упомянул об успешном проведении экономического форума в Иране в январе этого года, и о сотрудничестве по вопросам, связанным с Афганистаном.

23 февраля Лавров посетил Турцию, где встретился с президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Ранее сообщалось, что Лавров условился поддерживать с Турцией диалог по «украинскому кризису».

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