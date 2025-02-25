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Член Палаты лордов призвал переосмыслить политику Британии по Украине

Лорд Скидельски: Британии нужно по-взрослому говорить с Зеленским о мире
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Frank Augstein/AP

Великобритания должна принимать участие в мирном процессе по Украине, а не отправлять туда войска. Такое заявление сделал британской палаты лордов Роберт Скидельски в беседе с газетой The Guardian.

Скидельски выразил мнение, что Британии и ее европейским партнерам стоит говорить с украинской стороной по-взрослому. В частности, обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским и его преемниками вопрос мирного договора, который Киев может заключить и который поддержит Европа.

По словам Лорда, Британия не должна способствовать окончанию конфликта, грозясь отправить на Украину своих военных.

«‎Наш премьер-министр должен понимать, что таким образом сделка будет не заключена, а сорвана, поскольку нет ни малейшего шанса, что Путин на это согласится», — сказал Скидельски.

Он отметил, что подобная мера — лишь попытка Британии сохранить свою репутацию.

Накануне Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов содействовать миру на Украине, отправив на территорию республики свои войска. По его утверждению, у России не осталось козырей в ходе конфликта, а у Украины «есть мужество защищать свою страну». Политик также считает, что Москва находится в плохом экономическом положении. Премьер Британии призвал усилить давление на РФ, чтобы добиться устойчивого мира.

Ранее сообщалось, что Британия хочет созвать европейских лидеров для обсуждения ситуации на Украине.

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