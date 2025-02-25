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Британия хочет созвать европейских лидеров для обсуждения ситуации на Украине

Bloomberg: Британия может созвать лидеров ЕС для обсуждения ситуации на Украине
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Frank Augstein/AP

Великобритания рассматривает возможность созвать ряд лидеров стран Европы для обсуждения конфликта на Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников, такая встреча может состояться уже в воскресенье, 2 марта. Она станет продолжением саммитов, прошедших на прошлой неделе в Париже во главе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В то же время источники Bloomberg уточнили, что планы не окончательны и еще могут измениться.

Накануне Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов содействовать миру на Украине, отправив на территорию республики свои войска. По его утверждению, у России не осталось козырей в ходе конфликта, а у Украины «есть мужество защищать свою страну». Политик также считает, Москва находится в плохом экономическом положении. Премьер Британии призвал усилить давление на РФ чтобы добиться устойчивого мира.

Ранее Борис Джонсон назвал «вымогательством» требования США к Украине по ископаемым.

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