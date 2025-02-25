Британия хочет созвать европейских лидеров для обсуждения ситуации на Украине

Великобритания рассматривает возможность созвать ряд лидеров стран Европы для обсуждения конфликта на Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников, такая встреча может состояться уже в воскресенье, 2 марта. Она станет продолжением саммитов, прошедших на прошлой неделе в Париже во главе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В то же время источники Bloomberg уточнили, что планы не окончательны и еще могут измениться.

Накануне Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов содействовать миру на Украине, отправив на территорию республики свои войска. По его утверждению, у России не осталось козырей в ходе конфликта, а у Украины «есть мужество защищать свою страну». Политик также считает, Москва находится в плохом экономическом положении. Премьер Британии призвал усилить давление на РФ чтобы добиться устойчивого мира.

Ранее Борис Джонсон назвал «вымогательством» требования США к Украине по ископаемым.