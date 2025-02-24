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Премьер Британии подтвердил готовность отправить войска на Украину

Премьер Британии Стармер подтвердил готовность отправить войска на Украину
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Alastair Grant/AP

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов содействовать миру на Украине, отправив на территорию республики свои войска. Его слова передает «Европейская правда».

Стармер подчеркнул, что для длительного мира Украина должна иметь место за столом переговоров, и что любое урегулирование должно основываться на суверенитете и гарантиях безопасности.

«Великобритания готова и хочет поддержать это войсками на местах – вместе с другими европейцами и при наличии соответствующих условий», – сказал премьер Британии.

По его утверждению, у России не осталось козырей в ходе конфликта, а у Украины «есть мужество защищать свою страну». Политик также считает, Москва находится в плохом экономическом положении. Премьер Британии призвал усилить давление на РФ чтобы добиться устойчивого мира.

Накануне газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что власти Великобритании и Франции изучают возможность отправки до 30 тысяч миротворцев на Украину. Страны хотят использовать американский военный потенциал для защиты своих военных от угроз, отметили источники WSJ. Для этого могут использоваться уже находящиеся в Европе американские системы ПВО, уточнили они.

Ранее в офисе Зеленского начали запугивать Европу «нападением» России.

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