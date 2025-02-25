В Британии призвали Европу конфисковать замороженные активы РФ

Министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми призвал Европу конфисковать заблокированные после начала СВО российские активы. С таким заявлением он выступил в обращении к парламенту, пишет «Интерфакс», ссылаясь на сообщения западных СМИ.

«Конечно, Европа должна действовать быстро. Я полагаю, что нам следует перейти от заморозки активов к их изъятию», — высказался Лэмми.

При этом он подчеркнул, что односторонних решений по этому вопросу принимать не стоит. Он призвал европейские страны действовать сообща.

До этого ряд стран Евросоюза, в том числе Франция, Германия и Италия, выступили против передачи замороженных российских активов Украине. Они опасаются, что этот шаг отпугнет от ЕС иностранных инвесторов.

Кроме того, французский лидер Эммануэль Макрон отмечал, что изъятие активов РФ противоречит нормам международного права. Он подчеркнул, что этот вопрос должен рассматриваться исключительно в рамках мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Об изъятии российских активов также высказывался и президент РФ Владимир Путин. Он предупредил, что любые попытки стран Запада в этом направлении будут восприниматься Москвой как воровство и не останутся безнаказанными.

Ранее польский премьер предложил оказать помощь Украине за счет замороженных активов РФ.