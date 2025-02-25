В ЕС выступили против передачи Украине замороженных активов России

Ряд стран ЕС, в том числе Франция и Германия, выступают против передачи российских замороженных активов Киеву, они опасаются, что такой шаг негативно отразится на иностранных инвестициях в блок. Об этом пишет газета Politico.

«В лагерь, выступающий против (передачи Украине замороженных активов России – прим. ред.), входят крупные игроки: Франция, Германия, Италия, Испания и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен», - говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, они опасаются, что конфискация этих средств «отпугнет от ЕС иностранных инвесторов».

Кроме того, неназванный европейский дипломат сообщил изданию, что вопрос об использовании российских замороженных активов также нельзя будет использовать в качестве козыря на переговорах по урегулированию украинского конфликта.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что изъятие замороженных российских активов не представляется возможным, так как это противоречит нормам международного права.

Летом прошлого года президент России Владимир Путин предупредил, что любые попытки стран Запада изъять российские активы будут воровством и не останутся безнаказанными.

Ранее польский премьер предложил оказать помощь Украине за счет замороженных активов РФ.