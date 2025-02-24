Макрон признал, что забрать замороженные российские активы невозможно

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъятие замороженных российских активов не представляется возможным, так как это противоречит нормам международного права. Об этом он сообщил во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, трансляцию вел Елисейский дворец в социальной сети X.

Макрон подчеркнул, что вопрос использования замороженных средств России должен рассматриваться исключительно в рамках мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта.

«Эти активы не могут быть односторонне конфискованы. Их статус необходимо обсуждать за столом переговоров, как часть комплексного диалога», — заявил Макрон.

Также президент Франции заявил, что Париж и Лондон разработали стратегию обеспечения безопасности Украины, которая может предусматривать направление военных контингентов в зону конфликта.

В понедельник верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что страны Европейского союза не имеют общего желания конфисковать замороженные активы России.

Летом прошлого года президент России Владимир Путин предупредил, что любые попытки стран Запада изъять российские активы будут воровством и не останутся безнаказанными.

Ранее Трамп не вышел встретить Макрона, когда его машина подъехала к Белому дому.