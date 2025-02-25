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В Британии рассказали о последствиях от ядерной бомбы для Лондона

Daily Express: Британия готовится к ядерному конфликту
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Frank Augstein/AP

В Великобритании опубликовали карту ущерба для Лондона, если произойдет ядерный взрыв на фоне эскалации российско-украинского конфликта. Об этом сообщает Daily Express.

Издание определило четыре зоны поражения, в случае применения ядерной бомбы «Тополь СС-25» мощностью в 800 килотонн.

Так, центральная часть Лондона будет стерта с лица земли. Во второй зоне обрушатся здания, в третьей — люди получат серьезные ожоги тела. Четвертая зона будет находиться на окраине столицы Великобритании, там произойдут небольшие взрывы.

В публикации подчеркивается, что конфликт может обостриться в случае, если переговоры по Украине будут проходить без участия Киева, наращивание Европой расходов на оборону, а также обещания премьер-министра Британии Кира Стармера отправить на Украину войска.

24 февраля Лондон расширил санкционный список против России, включив в него еще 107 позиций. Отмечается, что под санкции попали 40 российских судов.

Ранее стало известно, что Великобритания запретит въезд в страну всем высокопоставленным политикам из России.

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