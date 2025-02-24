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В Словакии заявили, что ЕС, как и США, может попросить Украину вернуть деньги

Парламент Словакии: ЕС может попросить Украину вернуть потраченные на нее деньги
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Вице-спикер словацкого парламента, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко заявил, что ЕС по примеру США может также попросить Украину вернуть потраченные на ее поддержку деньги. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, он очень огорчен тем, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «демонстративно» поехала на Украину с визитом.

«Верю, что она там спросит Зеленского о том, что в то время, как он дает американцам полезные ископаемые, что даст Европейскому союзу? А я спрошу за Словакию: как нам Зеленский вернет 3,5 миллиарда евро, которые мы туда отправили? <...> Если немцы, французы и американцы будут просить назад свои деньги, Словакия не может промолчать», — отметил Данко.

Он пояснил, что для Братиславы это огромная сумма, а Словакия относится к государствам, которые больше всего помогли Украине в пересчете на проценты к собственному ВВП.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов содействовать миру на Украине, отправив на территорию республики свои войска.

Ранее премьер Британии Стармер подтвердил готовность отправить войска на Украину.

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