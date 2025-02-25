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Британия планирует немедленно повысить оборонный бюджет до 2,5% от ВВП

The Sun: Британия в кратчайшие сроки повысит оборонный бюджет до 2,5% от ВВП
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Claudia Greco/Reuters

Глава британского правительства Кир Стармер сегодня объявит о немедленном повышении расходов на оборону до 2,5% от ВВП, утверждает газета The Sun со ссылкой на источники.

«Сэр Кир Стармер сегодня наметит путь к повышению расходов на оборону до 2,5% ВВП. В заявлении палаты общин премьер-министр пообещает немедленно увеличить военное финансирование», — говорится в материале.

Отмечается, что это происходит накануне поездки Стармера в Вашингтон.

24 февраля вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко заявил, что ЕС по примеру США может также попросить Украину вернуть потраченные на ее поддержку деньги.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также заявлял, что Лондон готов содействовать миру на Украине, отправив на территорию страны свои войска.

Ранее сообщалось, что Евросоюз обсудит инициативу по усилению вооружения Украины.

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