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Россия намерена добиться наказания виновных в нападении на консульство в Марселе

Посольство: РФ будет добиваться наказания виновных в нападении на консульство
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Россия будет добиваться от Франции выяснения всех обстоятельств нападения на здание консульства РФ в Марселе и наказания виновных. Об этом РИА Новости заявили в посольстве РФ.

«Посольство и генконсульство продолжат взаимодействие с французскими компетентными службами, прежде всего, в целях обеспечения безопасности российских загранучреждений и их сотрудников», — говорится в сообщении дипмиссии.

Накануне у российского генконсульства в Марселе произошел взрыв. Неизвестные бросили на его территорию СВУ и скрылись. Сотрудники и посетители консульства не пострадали. В России заявили, что у нападения есть «все признаки теракта», а также потребовали от французской стороны расследования и усиления мер безопасности дипломатических учреждений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

25 февраля генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский заявил, что прокуратура Марселя задержала двух человек, подозреваемых в нападении на диппредставительство. По его словам, они были арестованы во время проведения проукраинского митинга в центре города.

Ранее в России завели уголовное дело после взрыва у генконсульства во Франции.

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