Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России завели уголовное дело после взрыва у генконсульства во Франции

СК завел уголовное дело после взрыва у консульства России в Марселе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва у генконсульства РФ во французском Марселе. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«В рамках уголовного дела осуществляется взаимодействие с МИД России, готовится международный запрос о правовой помощи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметила она.

Дело завели по статье «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой». Максимальное наказание по ней составляет до 20 лет лишения свободы.

Взрыв произошел 24 февраля. Неизвестные бросили на его территорию СВУ и скрылись, задержать их не удалось. Сотрудники и посетители консульства не пострадали. В России заявили, что у нападения есть «все признаки теракта», а также потребовали от французской стороны расследования и усиления мер безопасности дипломатических учреждений. МИД Франции осудил произошедшее.

Подробности случившегося — в материале «Газеты.Ru».

Ранее посольство РФ в Швеции усилило меры безопасности на фоне сообщений СВР о терактах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами