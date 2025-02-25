В России завели уголовное дело после взрыва у генконсульства во Франции

СК завел уголовное дело после взрыва у консульства России в Марселе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва у генконсульства РФ во французском Марселе. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«В рамках уголовного дела осуществляется взаимодействие с МИД России, готовится международный запрос о правовой помощи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметила она.

Дело завели по статье «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой». Максимальное наказание по ней составляет до 20 лет лишения свободы.

Взрыв произошел 24 февраля. Неизвестные бросили на его территорию СВУ и скрылись, задержать их не удалось. Сотрудники и посетители консульства не пострадали. В России заявили, что у нападения есть «все признаки теракта», а также потребовали от французской стороны расследования и усиления мер безопасности дипломатических учреждений. МИД Франции осудил произошедшее.

Подробности случившегося — в материале «Газеты.Ru».

Ранее посольство РФ в Швеции усилило меры безопасности на фоне сообщений СВР о терактах.