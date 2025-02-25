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В Госдуме назвали новые санкции ЕС тактикой крысиных укусов

Депутат Госдумы Ивлев: очередной пакет санкций Европы — крысиные укусы
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Максим Блинов/РИА Новости

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал новый 16-й пакет санкций Евросоюза против России тактикой крысиных укусов. Такое заявление он сделал в беседе с РИА Новости.

«С настойчивостью, достойной лучшего применения, одиннадцать лет Евросоюз, используя тактику крысиных укусов, продлевает прежние и вводит новые санкции в отношении России, обманывая население своих же стран», — сказал Ивлев.

Депутат заявил, что таким образом западные страны добились лишь обратного эффекта, ведь экономика РФ только растет, а морально-политическое единство общества укрепилось.

24 февраля главы МИД стран — членов Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России. В этот же день глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине перечислить новый транш помощи по существующим программам в €3,5 млрд в марте.

Также сообщалось, что Евросоюз в рамках нового пакета санкций введет ограничения против владельцев судов так называемого «теневого флота» России и тех, кто поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина высказалась о переговорах по снятию санкций стран Запада.

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