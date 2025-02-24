ЕС ввел санкции против владельцев судов, компаний и СМИ из России

Европейский союз в рамках 16-го пакета санкций введет ограничения против владельцев судов так называемого «теневого флота» России и тех, кто поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном Европейской комиссией.

Кроме того, новые санкции Евросоюза включают запрет на импорт российского первичного алюминия, запрещена продажа России прекурсоров для хлорпикрина и соединений хрома. Российским компаниям и контролируемым ими организациям запретили покупать самолеты и авиационные технологии, в том числе игровые консоли, которые якобы используются для управления беспилотниками.

Новые санкции также включили запрет на вещание в Европе восьми российских СМИ: EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation и «Красной звезды». Кроме того, ЕС отключил 13 банков России от платежной системы SWIFT. Также в санкционный список Евросоюза попали 53 компании, в том числе из Индии, Казахстана, Китая, ОАЭ, Сингапура, Турции и Узбекистана.

24 февраля главы МИД стран — членов Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России. В этот же день глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине перечислить новый транш помощи по существующим программам в €3,5 млрд в марте.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина высказалась о переговорах по снятию санкций стран Запада.