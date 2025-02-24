Главы МИД ЕС утвердили новый пакет антироссийских санкций

Главы министерств иностранных дел стран — членов Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух дипломатов.

Как писала газета Financial Times, в этот пакет войдут ограничения в отношении 13 банков РФ — их отключат от глобальной платежной системы SWIFT, ряда российских СМИ и 73 судов, которые связывают с российским «теневым флотом».

Кроме того, санкции будут включать запрет на экспорт российского первичного алюминия и продажу в Россию игровых консолей. В санкционный список будут внесены 48 физических и 35 юридических лиц, которые помогают России продолжать боевые действия на Украине.

24 февраля, в третью годовщину начала военной операции на Украине, Еврокомиссия также планирует объявить о выделении нового пакета помощи Украине.

Ранее Набиуллина высказалась о переговорах по снятию санкций стран Запада.