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Украина получит новый многомиллиардный транш помощи от Евросоюза в марте

Глава ЕК Фон дер Ляйен пообещала Украине новый транш помощи в €3,5 млрд
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Francois Lenoir/Reuters

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине перечислить новый транш помощи по существующим программам в €3,5 млрд в марте. Об этом она заявила в ходе выступления в Киеве, передает пресс-служба ЕК.

«Европа здесь, чтобы укрепить Украину в критические дни... Новый транш помощи Украине в €3,5 млрд придет в марте», — сказала глава ЕК.

Евросоюз продолжает выплаты Украине в рамках программы макрофинансовой помощи объемом €50 млрд до конца 2027 года, которые ЕК привлекла в виде кредита с погашением до 2042 года.

В декабре глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз может использовать все замороженные российские активы для поддержки Украины. По ее мнению, военная помощь Киеву «подготовит почву для будущих переговоров».

Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля заявил, что его страна должна иметь армию в 800 тыс. человек по гарантиям безопасности, а союзники должны помочь в финансировании военных.

Ранее в Британии подсчитали, сколько лет Украина будет выплачивать США компенсацию за помощь.

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