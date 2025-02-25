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СМИ: представители России и США снова встретятся в Саудовской Аравии

Zeit: вторая встреча делегаций России и США в Эр-Рияде пройдет 25 февраля
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Evelyn Hockstein/Reuters

Российско-американские переговоры по Украине в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде продолжатся во вторник, 25 февраля. Об этом сообщила немецкая газета Zeit со ссылкой на дипломатические источники.

«Представители России и США сегодня вновь ведут переговоры в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде о будущем Украины», — пишет газета.

По словам источников Zeit, это продолжение встречи, состоявшейся на прошлой неделе с участием министра иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио.

Переговоры в Эр-Рияде проходят на следующий день после визита президента Франции Эммануэля Макрона в Вашингтон. Он заявил, что прекращение огня на Украине может наступить в течение нескольких недель.

По его словам, «есть хорошие причины» для восстановления диалога между Вашингтоном и Москвой.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт на переговорах с США пока что сущностно не обсуждался.

Ранее в Кремле рассказали о новой встрече представителей США и РФ.

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Переговоры о мире на Украине
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