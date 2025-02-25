Макрон предположил, когда может быть достигнуто перемирие на Украине

Макрон: перемирие на Украине может быть достигнуто в течение недель

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал предположение о том, когда может быть достигнуто перемирие на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, сначала необходимо заключить перемирие. Макрон считает, что оно может быть достигнуто в течение ближайших недель.

До этого Макрон заявил, что «есть хорошие причины» для восстановления диалога между Вашингтоном и Москвой. По его словам, существуют веские основания для возобновления коммуникации между двумя странами.

Помимо этого, французский лидер также заявил, что изъятие замороженных российских активов противоречит нормам международного права. По его мнению, этот вопрос должен рассматриваться исключительно в рамках мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Макрон подчеркнул, что вопрос использования замороженных средств России должен рассматриваться исключительно в рамках мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Макрон заявил о готовности к диалогу с Путиным.