Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Макрон предположил, когда может быть достигнуто перемирие на Украине

Макрон: перемирие на Украине может быть достигнуто в течение недель
close
Yara Nardi/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал предположение о том, когда может быть достигнуто перемирие на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, сначала необходимо заключить перемирие. Макрон считает, что оно может быть достигнуто в течение ближайших недель.

До этого Макрон заявил, что «есть хорошие причины» для восстановления диалога между Вашингтоном и Москвой. По его словам, существуют веские основания для возобновления коммуникации между двумя странами.

Помимо этого, французский лидер также заявил, что изъятие замороженных российских активов противоречит нормам международного права. По его мнению, этот вопрос должен рассматриваться исключительно в рамках мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Макрон подчеркнул, что вопрос использования замороженных средств России должен рассматриваться исключительно в рамках мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Макрон заявил о готовности к диалогу с Путиным.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами