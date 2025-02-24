В Кремле рассказали о новой встрече представителей США и РФ

Песков: встреча РФ и США состоится по договоренностям на уровне экспертов

Новая встреча России и США по «раздражителям» пройдет на экспертном уровне по линии министерства иностранных дел. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

23 февраля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что в конце этой недели пройдут новые переговоры России и США, посвященные раздражителям в двусторонних отношениях. Замминистра уточнил, что встреча состоится на уровне «директоров департаментов» внешнеполитических ведомств.

Песков подтвердил, что речь идет о начале переговоров на экспертном уровне по линии СМИД, о чем условились делегации двух стран в Саудовской Аравии 18 февраля.

«Это тот самый диалог по раздражителям и, в первую очередь, по разблокировке работы дипломатических представительств с двух сторон», — уточнил представитель Кремля.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине. Налаживание российско-американских отношений на переговорах прошло «довольно небезуспешно», заявил Лавров. США также остались довольны результатами встречи.

Ранее Путин пообещал рассказать друзьям из БРИКС об итогах переговоров РФ и США.