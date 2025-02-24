Глава дипломатии Евросоюза признала отсутствие общего желания конфисковать активы России

Страны Европейского союза не имеют общего желания конфисковать замороженные активы России. Об этом сообщила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, ее слова приводит РИА Новости.

«Должна быть единая позиция, а у нас ее в данный момент нет», — сказала она.

24 февраля министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что решение о передаче Украине замороженных активов российского Центробанка нужно принять в марте, «чтобы не сидеть потом с разведенными руками». Он также добавил, что каждый из членов Европейского союза должен принять на себя часть экономических рисков, которые могут возникнуть в результате конфискации активов.

22 февраля агентство Bloomberg сообщило, что европейские чиновники обсуждают способы изъятия части замороженных активов России, чтобы направить их на восстановление Украины после окончания конфликта.

По его информации, активы ЦБ России могут быть конфискованы в случае, если Москва откажется возмещать Киеву ущерб.

Ранее Reuters сообщал, что Россия может передать часть замороженных активов на восстановление Украины.