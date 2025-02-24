Макрон заявил, что Франция и Британия разработали стратегию по безопасности Украины

Париж и Лондон разработали стратегию обеспечения безопасности Украины, которая может предусматривать направление военных контингентов в зону конфликта. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, трансляцию его выступления провел Елисейский дворец в социальной сети X.

Макрон уточнил, что речь не идет о прямом участии военных в боевых действиях.

«Подготовленный план предполагает предоставление гарантий, которые могут включать присутствие военных, но не обязательно на линии фронта. Их роль — демонстрация поддержки и сдерживание эскалации», — сказал президент Франции.

Накануне встречи Трамп не вышел встретить Макрона, когда его машина подъехала к Белому дому.

19 февраля президент России Владимир Путин отметил сдержанность и «интеллигентное поведение» Дональда Трампа в отношении европейских союзников Вашингтона, которые вели себя «хамским образом» во время выборов в США.

Президент Франции прибыл в США, чтобы попытаться убедить Трампа включить Евросоюз в переговоры по Украине. На этой неделе также ожидается визит в Вашингтон премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Ранее Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Путиным по Украине и экономическим проектам.